TV-Hundexperte Holger Schüler Was tun, wenn der Hund nicht hört?

Hundeerziehung kann richtig Spaß machen. Manchmal ist es die Freude der Herrchen und Frauchen über die erreichten Ziele, manchmal die Schadenfreude der anderen, wenn es eben nicht so richtig klappt. Egal wie, es gibt immer was zu lachen. So sieht es jedenfalls Hundeversteher Holger Schüler. Am Freitag, 13. Oktober, gastiert der Pfälzer in der Kathrin-Türks-Halle.