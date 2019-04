Ergebnis der Jahreshauptversammlung : TV Bruckhausen stellt sich gegen die Sportplatz-Planung

Bruckhausen Der Beschluss fiel einstimmig bei der Jahreshauptversammlung. Es wird sogar eine Klage erwogen.

Die Mitglieder des TV Bruckhausen haben sich auf ihrer Jahreshauptversammlung zum Städtebaulichen Rahmenplan „Sportplatz-Quartier Bruckhausen“ positioniert. Einstimmig fassten die Anwesenden einen Beschluss, in dem der Rahmenplan in der vorliegenden Form abgelehnt wird.

Außerdem heißt es in dem Beschluss: „Der TVB wendet sich solange gegen eine Verlegung der Tennisplätze, bis in einem möglichen Bebauungsplan sichergestellt wird, dass die sportlichen Aktivitäten und die Nutzung des TVB-Treffs in der bisher üblichen Form gewährleistet werden.“