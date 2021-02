Kostenpflichtiger Inhalt: Land fördert das Projekt : Am Tenderingssee wird gebaut

Am Seeufer in Höhe des Parkplatzes Tenderingsweg befindet sich die Baustelle. Foto: Heinz Schild

Hünxe In unmittelbarer Nähe des Parkplatzes am großen Baggersee ist am Ufergelände eine Baustelle eingerichtet worden. Der TV Bruckhausen baut dort eine neue Einstiegsstelle für die Taucher. Ende April soll sie fertig sein.