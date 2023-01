Neues Geschäft in der Innenstadt Tupperware kommt nach Dinslaken

Ines Brix blickt dem 1. Februar mit Spannung entgegen. Denn an dem Mittwoch eröffnet sie ihr neues Geschäft an der Neustraße, im Herzen von Dinslaken: einen Tupperware-Shop mit Meeting-Center. Er entsteht in dem Ladenlokal, in dem früher der Kornbäcker sein Brot und seine Brötchen verkaufte und ein Café unterhielt. Nachdem die Bäckerei geschlossen worden war, stand das Ladenlokal leer – nun kehrt dort wieder Leben ein. „Ich freue mich schon rieisg auf die Eröffnung“, sagt Ines Brix.