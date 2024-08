Medizinische Versorgung Dinslakener Arzt hospitiert bei Professer an der Uni in Tokyo

Dr. Markus Peuckert, Chefarzt der Klinik für Innere Medizin am St.-Vinzenz-Hospital in Dinslaken, machte sich kürzlich auf den Weg nach Tokyo, um dort eine Hospitation bei einem der weltweit führenden Endoskopiker, Professor Dr. Naohisa Yahagi, an der renommierten Keio University anzutreten.