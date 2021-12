Endgültige Entscheidung bis Mitte Januar : Voerder Narren wollen Tulpensonntagszug stattfinden lassen

Eine Närrin mit Maske, hier beim Karnevalsauftakt in Köln (Symbolbild). Foto: dpa/Rolf Vennenbernd

Voerde Die Jecken in Voerde halten am Tulpensonntagszug fest, auch, wenn der „Zoch“ in Wesel abgesagt ist. Zwar behält man sich vor, die Lage immer wieder neu zu bewerten. Aber prinzipiell gelte: „Wenn die Regeln das zulassen, dann fahren wir.“

Der 1. Voerder Karnevalsverein hat mit Verwunderung zur Kenntnis genommen, dass der Rosenmontagszug in Wesel abgesagt ist. „Wir waren nicht direkt geschockt“, sagt der Vereinsvorsitzende Martin Scholz. „Aber wir haben uns gefragt: Mit welcher Motivation machen die das jetzt? Steht da vielleicht die Politik nicht dahinter?“ In Voerde gebe es derzeit noch keine Überlegungen in diese Richtung.

„Klar: Die Lage ist immer noch doof. Und das neue Virus ist auch nicht schön“, räumt Scholz ein. Aber den Zeitpunkt für so eine Entscheidung finde man „für Voerde – auch in Absprache mit dem Bürgermeister – noch viel zu früh“.

Was umgekehrt allerdings bedeutet, dass man es sich vorbehält, die Lage immer wieder neu zu bewerten, je nach Entwicklung der Pandemie und der Corona-Regeln. Schließlich sei es bis Ende Februar noch lange hin – es könne sich in den kommenden Wochen noch vieles ändern. Der Leitgedanke des Vereins bei seiner Entscheidung lautet derzeit: „Wir halten uns einfach an die Regeln. Und wenn die Regeln das zulassen, dann fahren wir.“

Der endgültige Beschluss müsse bis Mitte Januar feststehen, damit mit der Organisation noch alles klappt. Sechs Wochen Vorlaufzeit brauche man. Eines habe man aber bereits besprochen: Sollte man den Zug tatsächlich absagen müssen, werde man ihn nicht zeitlich verschieben. „Denn dass er aus unserem Brauchtum rausfällt, das wollen wir nicht.“ Auch ein „virtueller Zug“ wie in der vergangenen Session sei derzeit nicht wahrscheinlich, weil sich die Rahmenbedingungen geändert hätten. Zu Beginn dieses Jahres hätten Lockdown-Bedingungen geherrscht, die Straßen leer, die Läden zu – das sei jetzt nicht so.

(szf)