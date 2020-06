Vorfall in Dinslaken, Ermittlung wegen versuchten Totschlags : Tür eingetreten und Messer-Attacke mitten in der Nacht

Tür eingetreten und Messer-Attacke mitten in der Nacht

Vorfall in Dinslaken, Ermittlung wegen versuchten Totschlags

Dinslaken Ein 31-Jähriger aus Dinslaken soll mitten in der Nacht erst die Wohnungstür seiner Schwester eingetreten haben, dann den Lebensgefährten der Schwester mit einem Messer angegriffen haben. Die Polizei ermittelt wegen versuchten Totschlags.

In der Nacht von Samstag auf Sonntag ist es zu einer blutigen Auseinandersetzung in einer Wohnung in Dinslaken gekommen. Ein 31-jähriger Mann aus Dinslaken soll laut einer gemeinsamen Mitteilung von Polizei und Staatsanwaltschaft den Freund seiner Schwester mit einem Messer angegriffen haben.