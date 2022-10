In Hiesfeld und Oberlohberg : Trinkwasser: Stadtwerke reinigen Leitungen

In Hiesfeld und Oberlohberg

Dinslaken Die Stadtwerke reinigen von Montag, 24. Oktober, bis Freitag, 28. Oktober, das Trinkwassrohrnetz in Oberlohberg und in Teilen von Hiesfeld. Die Bürger müssen dabei einiges beachten.

Die Stadtwerke reinigen von Montag, 24. Oktober, bis Freitag, 28. Oktober, das Trinkwasserohrnetz in Oberlohberg und in Teilen von Hiesfeld. Durch Korrosionsvorgänge in Trinkwasser-Guss- und Stahlleitungen komme es auf Dauer zu Ablagerungen, die das Wasser leicht bräunlich trüben können. Um dem entgegenzuwirken und damit die Trinkwasserqualität im Netz auch langfristig sicherzustellen, führen die Stadtwerke Dinslaken regelmäßig Spülungen durch, um diese Ablagerungen zu beseitigen.