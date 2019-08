Ein Stück Heimatgeschichte : Treckerfreunde: Gulaschkanone ist wieder wie neu

Hünxe Zufriedene Gesichter bei den Treckerfreunden Hünxe: Beim alljährlichen Sommerfest strahlte nicht nur die Sonne von einem wolkenlosen Himmel. Auch die Aktiven des Vereins wa­ren hochzufrieden und stellten Vereinsmitgliedern und der inte­ressierten Öffentlichkeit die frisch instand gesetzte Feldküche vor.

Die fahrbare Gulaschkanone war in die Jahre gekommen und brauchte dringend eine Generalüberholung.

„Am Ende war es dann fast eine Kernsanierung,“ sagt Manfred Pannenbäcker, der Kassenwart des rührigen Vereins. Und das Ergebnis kann sich sehen lassen. Der komplette Brennraum wurde erneu­ert, das Gestell gründlich gesandstrahlt und anschließend pro­fessionell lackiert. Neue Reifen stellen sicher, dass der Trans­port zu umliegenden Brauchtumsveranstaltungen wie der Ho­nigkirmes in Hünxe, dem Ernte­dankumzug in Erle oder dem Maifest in Gartrop auch künftig verkehrssicher durchgeführt werden kann.