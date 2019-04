Beisetzung am 8. April : Dinslaken nimmt Abschied von Harro Düx

Dinslaken Der ehemalige Lohberger Pastor ist am Montag im Alter von 78 Jahren gestorben.

Schmerzlich vermisst haben die Lohberger Pastor Harro Düx schon, als er 2006 in den Ruhestand trat. Vor wenigen Tagen, am 1. April, starb Harro Düx nach langer schwerer Krankheit, die ihn zuletzt nicht mehr aus seinem Bett kommen ließ. Für viele Menschen war Düx über Jahrzehnte ein guter Ansprechpartner, ein Kirchenmann, auf den man sich verlassen konnte. Nur angepasst – das war er nie. Und darauf war er besonders stolz. „Nur tote Fische schwimmen mit dem Strom“ – diesen Leitsatz eines ehemaligen Präses habe er immer beherzigt, sagte er einmal.

Der 1941 geborene Düx fand erst spät zum christlichen Glauben. Sein Vater war katholisch, seine Mutter evangelisch, religiös waren beide nicht. „So kam ich erst mit 14 Jahren in die christliche Sozialisation“, erzählte er in einem Zeitungsinterview zu seiner Pensionierung. Über einen evangelischen Pfarrer sei er zum Christentum gekommen, über die Jugendarbeit zur Kirche. Er stand schon immer ganz links und machte keinen Hehl daraus. Politische und kirchliche Arbeit waren nie ein Gegensatz für ihn, im Gegenteil. Hilfe für Unterdrückte und Arme zu leisten, lag ihm immer besonders am Herzen. Daher auch seine dreijährige Arbeit Ende der 70er Jahre in Tansania.