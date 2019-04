Bahnhof Dinslaken: Bahntickets gibt es im Service-Store

Dinslaken Im Dezember übernimmt Transdev den Kartenverkauf im Bahnhof.

Bis Februar seien die Mitarbeiter im Service Store von Fachleuten unterstützt und eingewiesen worden, sagt ein Sprecher der Deutschen Bahn. „Unseren Erfahrungen nach sind die nun so trainiert, dass das so weitergeht – bis 14. Dezember.“

Denn dann wird die Deutsche Bahn keine Nahverkehrstickets mehr verkaufen. Bei einer europaweiten Ausschreibung des VRR hatte die Transdev Vertrieb GmbH stattdessen den Zuschlag für den Verkauf der Nahverkehrstickets erhalten. Ab 15. Dezember wird Transdev dann 21 personenbediente Verkaufsstellen betreiben – auch am Bahnhof in Dinslaken, heißt es in einem Schreiben der Pressestelle des Unternehmens.

An den Automaten werden dann neben Nahverkehrstickets auch Fahrkarten für den Fernverkehr der Deutschen Bahn ausgegeben, ob diese Tickets auch an der Servicestelle verkauft werden, ist noch offen. „Wir befinden uns zurzeit mit der DB Fernverkehr AG in Gesprächen darüber, ob und zu welchen Konditionen eine Übernahme des Verkaufs von Fernverkehrstickets inklusive Kundenberatung durch unser Haus möglich ist.“ Das genaue Design der Verkaufsstellen stehe aktuell noch nicht fest, auch „Shop-in-Shop-Lösungen“ seien möglich. In dem Schreiben versichert Transdev, dass weiterhin Beratung stattfinden werde: „In allen Verkaufsstellen werden Beratung und Verkauf selbstverständlich durch geschultes Personal erfolgen.“