Plan für neue Siedlung in Dinslaken : Trabrennbahn – hohe Ziele sind gesetzt

Die Weiten der Trabrennbahn – ein Filetstück, umgeben von Grün und in Innenstadtnähe. Im Hintergrund ist der Turm der St.-Vincentius-Kirche zu erkennen, links das evangelische Krankenhaus. Foto: Zehrfeld

Dinslaken Was die neue Siedlung auf dem Trabrennbahn-Areal bieten soll: Spannende Architektur, Sozialwohnungen, die genau so gut aussehen wie teurere Plätze, auf denen man wirklich zusammenkommt. Die Frage ist: Gibt es dafür Partner?

Die Politik steht in großer Einigkeit hinter dem „Leitbild“, also dem groben Konzept für eine neue Wohnsiedlung auf dem Trabrennbahn-Gelände. Was kein großes Wunder ist: Schließlich hat ein „Lenkungskreis“ mit Vertretern der Dinslakener Parteien alle Planungen begleitet. Bei der Beratung in den zuständigen Ausschüssen des Stadtrates stellte Dominik Erbelding, Chef der Dinslakener Flächen-Entwicklungsgesellschaft Din-Fleg, in Wort und Bild vor, was nach den Dinslakener Ideen nun eben nicht passieren soll.

„Urbanes Leben steht hier nicht für einen uniformen Städtebau“, sagte er und präsentierte als Negativ-Beispiele Bilder von eintönigen Einfamilienhaus-Siedlungen. Als Positivbeispiele hielt er Fotos von attraktiv gestalteten Wohnblöcken dagegen: verschachtelt gebaute, moderne, fantasievolle, abwechslungsreiche, architektonisch interessante Immobilien.

Info Vom „Leitbild“ bis zum Baustart Leitbild Das „Leitbild“ umreißt Grundsatzgedanken und Zielvorstellungen für das Wohnquartier. Danach wird ein „Rahmenplan“ erarbeitet, der Gebäude, Grünflächen, Straßen umreißt. Danach wiederum wird die „Bauleitplanung“ erstellt. Zeitachse Bis Ende 2022 läuft der Betrieb auf der Trabrennbahn, ab 2023 soll gebaut werden.

Wie berichtet sollen 30 bis 50 Prozent der Wohnungen in der Siedlung auf dem Trabrennbahn-Areal „bezahlbarer Wohnraum“ werden. Aber von außen soll man das nicht erkennen. Alle Wohnungen, die günstigen und die weniger günstigen, sollten gleichermaßen attraktiv gestaltet sein, fordert das Leitbild.

Die „Grüne Ader“, die sich durch die Siedlung ziehen soll, soll ein „Identität stiftendes Element“ werden. Ein Streifen Natur, der sich „als grüner Finger von den Rheinauen kommend über den Emscherverlauf“ bis hinein ins Trabrennbahn-Areal zieht, so Erbelding.

Vor Anlauf des Projektes: Bürgermeister Heidinger, Baudezernent Palotz, Anja Graumann von Din-Fleg, Sozialdezernentin Jahnke-Horstmann, Simon Oerding vom Beratungsunternehmen Ifok und Dinfleg-Geschäftsführer Erbelding (v.l.). Foto: Zehrfeld

Weitere Plätze und Grünanlagen zwischen den Wohnblöcken sollen, so die Idee, Treffpunkte werden für lebendige Gemeinschaften und funktionierende Nachbarschaften. Keine großen, öden Flächen, die für niemanden gemütlich sind, sondern „spezifische Orte“, an denen man zusammenkommt, so der Chef von Din-Fleg. Den Autoverkehr hingegen will man im gesamten Bereich zurückdrängen und „den Verkehrsraum zurückgewinnen, um mehr Aufenthaltsqualität zu erreichen“, so Erbelding.

Nur noch wenige Anregungen kamen aus der Politik. Dass man zum Thema Autoverkehr darauf achten müsse, dass nicht nur Rettungsdienste und Feuerwehr noch gut überall hin kämen, sondern auch Pflegedienste, Taxis, Fahrzeuge für Krankenfahrten, Alltagshilfen für Senioren und dergleichen die Wohnungen noch erreichten.

Ja, stimmte Erbelding zu, das müsse bei den Planungen „mitgedacht“ werden, aber das seien später Fragen der konkreten Ausgestaltung.

Die Linke hätte gerne einen höheren Mindest-Prozentsatz an Sozialwohnungen in der Siedlung gesehen: Nicht mindestens 30, sondern mindestens 40 bis 50 Prozent. Dafür gab es aber keine Zustimmung der anderen Parteien.

Dinslakens Sozialdezernentin Christa Jahnke-Horstmann betonte die Bedeutung gerade des bezahlbaren Wohnraums für Dinslaken. „Dieser Anspruch auf öffentlich geförderten Wohnraum geht bis weit in die Mittelschicht hinein“, sagte sie. „Und wir sind derzeit nicht in der Lage, diesen Bedarf zu decken.“ Sie hielt das Ziel der „sozialen Durchmischung“ für das neue Viertel hoch: Sie sei froh, dass „darüber in der Lenkungsgruppe mit den politischen Vertretern ein ganz breit getragener Konsens hergestellt werden konnte“.