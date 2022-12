Toter in Dinslaken Mordkommission fahndet weiter nach flüchtigen Tatbeteiligten

Dinslaken · Laut Staatsanwaltschaft sind die Hintergründen des Überfalls in Dinslaken, bei dem am Montag ein 36-Jähriger getötet wurde, noch völlig unklar. Es werde in alle Richtungen ermittelt, hieß es am Mittwoch. Die Polizei hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung.

14.12.2022, 17:22 Uhr

Kriminaltechniker untersuchen am Dienstag, 13. Dezember, den Tatort an der Hünxer Straße 134. Foto: Frieder Bluhm