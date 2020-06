Unglück in Dinslaken : Toter auf Bahngleisen – Polizei bittet um Hinweise auf Identität

Dinslaken Am frühen Dienstagmorgen ist auf den Bahngleisen im Bereich der Jägerstraße ein Mann ums Leben gekommen. Die Polizei konnte seine Identität bisher nicht ermitteln. Sie fragt nun: Wo wird eine Person vermisst, auf den die Beschreibung passt?

Die Polizei sucht Hinweise zur Identität eines Mannes, der bei einem Unglück an den Bahngleisen ums Leben gekommen ist. Der Mann hielt sich am Dienstag, 23. Juni, gegen 4.35 Uhr früh in der Nähe des Bahnübergangs an der Jägerstraße auf.