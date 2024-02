Mordkommission ermittelt Tote Frau mit Stichverletzungen in Ladenlokal entdeckt

In einem Ladenlokal in Drevenack wurde am Samstag, 24. Februar, eine 50-jährige leblose Frau mit Stichverletzungen aufgefunden, wie die Polizei mitteilt. Aufgrund der Auffindesituation geht die Staatsanwaltschaft Duisburg von einem Tötungsdelikt aus. Eine Mordkommission der Polizei Duisburg hat die Ermittlungen aufgenommen.