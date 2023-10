Tote Dreijährige im Rhein-Herne-Kanal „Habe schon viele Menschen verloren, aber das berührt mich ganz besonders“

Info

Beobachtungen Die Ermittlungen zu den weiteren Hintergründen dauern an: Zur Aufklärung des genauen Ablaufs können Zeugenaussagen beitragen. Insbesondere interessiert die Ermittler, wer die Ablage des Leichnams in den Rhein-Herne-Kanal am Abend des 1. Oktober (ein Sonntag) beobachtet hat. Der genaue Ablageort befindet sich zwischen der Rohr-Brücke und der Slinky Springs to Fame-Brückenkonstruktion. Unter der Rufnummer 0203 2800 können Zeugen Kontakt zur Mordkommission aufnehmen.