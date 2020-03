22. Juli im Burginnenhof : Fantastival: Thees Uhlmann liest über die Toten Hosen

Das Fantastivalprogramm für 2020 ist komplett. Nun steht auch der Gast für die Lesung am Mittwoch, 22. Juli, ab 20 Uhr im Burginnenhof fest: Tomte-Sänger Thees Uhlmann liest aus seinem zweiten Roman „Thees Uhlmann über die Toten Hosen“.

Ein handgeschriebener Zettel am Schwarzen Brett seiner Schule – „Wer will mit zum Toten-Hosen-Konzert nach Hamburg? Bus wird organisiert. Eintragen!“ – markiert den Beginn eines Orkans, der Thees Uhlmann aus der Ödnis ins Paradies wirbelt. Es ist 1988, und wer wie Uhlmann zwischen Helmut Schmidt und Angela Merkel als Punk in Deutschland aufwächst, der liebt die Toten Hosen für immer.

Das 22. Fantastival Dinslaken findet vom 16. bis 25. Juli statt. Tickets gibt es noch für die kölsche Band Kasalla am 16. Juli, für die dänische Band Lukas Graham am 18. Juli, die Alt-Rocker Jethro Tull um den Flötisten Ian Anderson am 19. Juli, die Junge Sommernacht der Klassik mit dem Ensemble Spark am 21. Juli, das Dinslakener Comedy-Duo Thekentratsch am 23. Juli und Max Mutzke am 24. Juli. Die Konzerte mit Gentleman, Max Giesinger und die Sommernacht des Musicals sind ausverkauft.