Bewährungsstrafe für Schermbecker: Tödlicher Unfall war vermeidbar

Hünxe 42-Jähriger starb in Hünxe bei Kollision mit Traktor. Wegen fahrlässiger Tötung wurde ein Landwirt aus Schermbeck zu einer Bewährungsstrafe verurteilt.

Der damals 19-jährige Landwirt-Lehrling hatte sich am Vorabend einen Traktor mit großem Anhänger in seinem Ausbildungsbetrieb geliehen, um am Folgetag Stroh zu einem anderem Bauernhof zu liefern. Kurz vor 6 Uhr startete er – gemeinsam mit seiner 17-jährigen Freundin – die etwa sieben Kilometer weite Fahrt nach Hünxe. Nach dem Abladen kam es dann auf dem Rückweg um 6.48 Uhr an der Kreuzung Bühler Stege/Pfannhüttenstraße/Elsenweg in Gartrop-Bühl zu dem tragischen Unfall mit Todesfolge.

An dieser Kreuzung behinderte hoher Mais die Sicht. Ansonsten gab es keine Beschränkungen – es gilt an dieser Stelle die Rechts-vor-links-Regel, die der Traktorfahrer allerdings missachtete. Vom Campingplatz aus befuhr der Schermbecker den Elsenweg geradeaus Richtung Hünxe – der Pkw kam von der Kanalbrücke aus. Der Angeklagte schilderte, dass er vorsichtig an die Kreuzung herangefahren und mehrmals geguckt habe, ehe er weiter gefahren sei. Seine Freundin, die auf dem Beifahrersitz des Traktors saß, ergänzte im Zeugenstand, der Traktorfahrer habe angehalten und sei erst nach zweimaligem Gucken wieder angefahren. „Das kann so nicht gewesen sein“, stellte ein Gutachter klar, der berechnete, dass der Traktor zwischen 35 und 38 Kilometer pro Stunde schnell war, als es in der Mitte der Kreuzung zur Kollision kam. Das Gutachten brachte weitere Details ans Tageslicht, die zeigten, dass der Unfall vermutlich zu vermeiden gewesen wäre: Hauptgrund für die tödlichen Verletzungen des zweifachen Familienvaters aus Groningen, der seinerzeit an Windkraft-Anlagen in der Nähe arbeitete, sei der nicht eingeklappt Frontkraftheber am Traktor gewesen. Dass der Anhänger nicht zugelassen war und zudem quasi keine Bremswirkung entwickelte, kam erschwerend hinzu.