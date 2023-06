Prozess beginnt Tödliche Schüsse in Druckerei vor Gericht

Vor dem Landgericht Duisburg muss sich ab Dienstag, 20. Juni, ein 48-jähriger Ladenbesitzer aus Dinslaken wegen Totschlags verantworten. In dem Schwurgerichtsverfahren geht es um den Inhaber einer Druckerei an der Hünxer Straße, der am 12. Dezember des vergangenen Jahres auf drei flüchtende Männer geschossen haben soll, die ihn zuvor in seinem Laden überfallen hatten. Ein 36-Jähriger wurde getroffen und starb wenig später im Krankenhaus.