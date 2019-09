Fall in Voerde : Begutachtung von Voerde-Täter ist „kompliziert“

Fall in Voerde

Der Mann soll am Voerder Bahnhof eine Frau vor einen Zug gestoßen haben. Foto: dpa/Marcel Kusch

Voerde Die psychiatrische Begutachtung des Mannes, der im Juli im niederrheinischen Voerde eine Frau vor einen einfahrenden Zug gestoßen haben soll, ist bislang zu keinem Ergebnis gekommen.

Ein 28-Jähriger aus Hamminkeln soll am 20. Juli die ihm unbekannte Anja N. am Voerder Bahnhof aus dem Nichts heraus, ohne Vorwarnung, ohne Anlass und augenscheinlich ohne Grund vor einen Regionalexpress geschubst haben. Die 34-Jährige starb an Ort und Stelle, der mutmaßliche Täter wurde von Zeugen festgehalten. Gegenüber Polizei und Staatsanwaltschaft schweigt er. Bei der psychiatrischen Untersuchung, die seit Anfang August läuft, habe der 28-Jährige sich aber „grundsätzlich kooperativ“ verhalten, hieß es damals.