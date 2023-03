Tipps für Autofahrer Reifenwechsel im Frühjahr - welche Fehler man nicht machen sollte

Kurz vor dem Frühlingsbeginn warnt der ADAC Nordrhein angesichts extremer Temperaturschwankungen davor, zu früh auf Sommerreifen zu wechseln. „Der plötzliche anhaltende Schneefall in der zweiten Märzwoche hat gezeigt, dass Winterwetter in NRW noch bis in den April hinein möglich ist“, erklärt ADAC Technik-Experte Heinz-Gerd Lehmann. „Die grobe Orientierung an der Formel ‚von O bis O‘, also von Oktober bis Ostern, ist für den Wechsel von Winter- auf Sommerreifen also nach wie vor richtig.“ Erst wenn dauerhaft nachts kein Frost mehr herrscht und die Temperaturen anhaltend über sieben Grad Celsius liegen, empfiehlt der ADAC Nordrhein den Reifentausch.