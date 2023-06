Im Mülleimer gefunden Katzenbaby lebendig im Hundekotbeutel entsorgt

Wesel/Dinslaken · In Körben, in Plastiktüten, an mehr oder weniger abwegigen Orten ausgesetzt – im Tierheim in Wesel kennt man viele traurige Tierschicksale. Doch ein aktueller Fall berührt die Mitarbeitenden ganz besonders. Follower auf Facebook reagieren fassungslos.

16.06.2023, 14:07 Uhr

Neben einem Stoffbärem schlummert das winzige Kätzchen. Foto: Tierheim Wesel

Von Frieder Bluhm

Das flauschige Etwas ist ein Kater. Und er ist wirklich winzig. Er passt locker in die Handfläche von Gabi Wettläufer. Dabei hat die Leiterin des Tierheims Wesel keine Pranken, sondern eher zierliche Hände. Aber ein großes Herz für Tiere. An selbiges geht ihr das Schicksal dieser kleinen Kreatur, für die derzeit viele die Daumen drücken. Höchstens zwei Tage alt war das Katzenbaby, als es Anfang der Woche im Tierheim abgegeben wurde. Mehr tot als lebendig. „Es war ganz kalt“, sagt Wettläufer. Gerade einmal 50 Gramm – so viel wie einer Hühnerei der Größe S – brachte das Fundtier auf die Waage. So klein es ist, so groß ist das Mitleid und vor allem die Empörung über die Umstände seines Auffindens. In diesem Mülleimer wurde das Katzenbaby gefunden. Foto: Frieder Bluhm Klägliches Miauen aus der Mülltonne Was zu tun ist, wenn ein Fundtier auftaucht Information der Stadt Rheinberg Was zu tun ist, wenn ein Fundtier auftaucht Gefunden wurde es in einem Mülleimer an einem Fußweg neben dem Sportplatz von Wacker Dinslaken, nicht weit entfernt von der Weseler Straße (B 8). Es steckte in einem zugeknoteten Hundekotbeutel. Der Finder, der es vorzieht, anonym zu bleiben, hatte am frühen Nachmittag im Vorbeigehen eigentlich nur etwas wegwerfen wollen und aus dem Mülleimer ein klägliches Miauen gehört. Telefonisch versuchte er, Hilfe zu organisieren. Doch niemand schien sich zuständig zu fühlen. Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Facebook angezeigt werden. Datenschutzseite Einverstanden 🐾Update: Der kleine Mann hat die erste Nacht überlebt und wir kämpfen mit ihm zusammen weiter. Mehr können wir noch... Posted by Tierheim Wesel on Tuesday, June 13, 2023 Dieses Element enthält Daten von Facebook. Sie können die Einbettung solcher Inhalte auf unserer Datenschutzseite blockieren. Schließlich waren es zwei Polizisten, die sich erbarmten und das in dem Beutel steckende Tier aus dem ekeligen Behältnis fischten. Dass sie es anschließend nicht zum Vertragstierheim der Stadt Dinslaken brachten, sondern in das Tierheim Wesel, war ein großes Glück. Denn das Vertragstierheim ist in Moers, und eine längere Fahrt hätte das völlig entkräftete Tier wohl nicht überlebt, vermutet Gabi Wettläufer. Die Polizei ermittelt jetzt wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz. “Was stimmt mit manchen Menschen nicht?“ Auf der Facebookseite des Tierheims reagieren Follower wütend und fassungslos. „Wie kann man so grausam sein?“, schreibt jemand. „Diese Menschheit ist an Abartigkeit nicht mehr zu überbieten. Widerlich“, kommentiert ein anderer. „Was stimmt mit manchen Menschen nicht?“, postet das Tierheim selbst. Kann es sein, dass jemand das Tier weggeworfen hat, weil er es für tot gehalten hat? „Der Gedanke ist mir gekommen“, bestätigt die Tierheimleiterin. Doch ein weiterer Fakt lässt das Schlimme noch schlimmer erscheinen: Das Katzenbaby wurde mit Bier übergossen. „Wer tut so etwas?“, fragt Gabi Wettläufer. Alle zwei Stunden muss der kleine Kater gefüttert werden. Foto: Tierheim Wesel Sie hat das Tier zum Aufpäppeln nach Hause genommen. Das Katzenbaby einer anderen Katzenmutter unterzuschieben, ist keine Option: Der Winzling hat wegen einer angebotenen Anomalie keinen Saugreflex. „Er würde verhungern“, sagt Wettläufer. Alle zwei Stunden muss sie ihn füttern. Mit einer winzigen Flasche, tröpfchenweise. Zwischendurch schläft der kleine Kater, neben ihm ein Stoffbär, der vergleichsweise riesig wirkt und batteriebetrieben Herztöne erzeugt, was auf das Katzenbaby beruhigend wirkt. Viele Menschen haben schon ihr Interesse bekundet, das Tier aufzunehmen, „bestimmt 150 Personen“, berichtet die Tierheimleiterin. Darunter auch der Finder. Abgesehen davon, dass das Tierheim kleine Katzen nie einzeln weggibt, sei es für eine Entscheidung jedoch noch viel zu früh, sagt Wettläufer, „das Tierchen ist noch längst nicht über dem Berg“. Bis dahin heißt es: Weiter die Daumen drücken.

(fbl)