Linea 3 : Thomas Westermann gewinnt Designpreis

Britta Raschke und Thomas Westermann mit dem von ihm entworfenen Barhocker Linea 3. Foto: Heinz Schild

Dinslaken Ein Barhocker der Werkstatt 21 in Dinslaken ist mit dem German Design Award ausgezeichnet worden.

Groß war die Freude bei Thomas Westermann, als er erfuhr, dass er mit dem von ihm entworfenen Barhocker Linea 3 den German Design Award 2020 gewonnen hat. In Frankfurt nahm der Dinslakener, der gemeinsam mit Stefan Müller-Theisen die Werkstatt 21 betreibt, die Auszeichnung für „herausragende Designqualität“ in der Kategorie „Excellent Product Design – Furniture“ im Februar entgegen. „Schon ganz schön, wenn man solch einen Preis gewinnt“, sagt Westermann zurückhaltend. Zu sehen ist der preisgekürte Barhocker im Ladenlokal der Werkstatt 21 in der Bohlenpassage.

Früher standen in diesem Ausstellungsraum andere Barhocker, die den Ehefrauen der beiden Firmenchefs allerdings nicht gefielen, weil sie ihnen zu unbequem waren. Also machte Thomas Westermann sich auf die Suche nach neuen Sitzmöbeln. Doch er wurde einfach nicht fündig, die einen waren nicht bequem, die anderen passten optisch nicht. „Da musst du mal selber ran“, sagte sich daraufhin Westermann, der gelernter Tischler ist und in Düsseldorf Innenarchitektur studiert hat. Also machte er sich ans Werk, neben der normalen Arbeitszeit. „Der Entwurfsprozess dauerte etwa ein dreiviertel Jahr“, erinnert sich der Dinslakener. Er zeichnete Skizzen und baute verschiedene Modelle, die er verfeinerte, bis er den Punkt erreicht hatte, an dem er sagen konnte: „Das ist es jetzt.“ Das Ergebnis: ein Barhocker aus Holz, mit gepolsterter Sitzfläche, die schwebend auf Holzdübeln aufgesetzt ist, mit niedrigem Rückenteil, schlicht, modern, elegant, handwerklich hochwertig verarbeitet, produziert in der Werkstatt 21. „Die Barhocker Linea 3 werden einzeln hergestellt, es ist keine Fließbandarbeit, es sind richtige Design-Objekte“, sagt Britta Raschke, langjährige Mitarbeiterin der Werkstatt 21. Eines dieser Sitzmöbel kostet um die 1100 Euro. Der Preis variiert je nach Holzart, Bezug der Sitzfläche und des Rückenteils.

Info Werkstatt 21 – Tischlerei und Möbelwerkstatt Firmensitz Ihren Sitz hat die Werkstatt 21 an der Otto-Lilienthal-Straße 5 in Dinslaken. Ladenlokal Das Ladenkolak des Betriebs befindet sich in der Passage zwischen Neustraße und Rutenwallweg. Geöffnet ist der Showroom dienstags bis donnerstags von 10 bis 13 Uhr, freitags von 15 bis 18 Uhr sowie samstags von 11 bis 15 Uhr.

Auf den Gedanken, sich mit seinem Barhocker um einen Preis zu bewerben, kam Thomas Westermann, nachdem er auf einer Messe den Stand eines Ausstellers von Schubladeninneneinteilungen bewundert hatte und in dessen Prospekt las, dass dieser schon mit Preisen ausgezeichnet worden war. Einen Preis hat Westermann auch schon gewonnen. Allerdings liegt dies inzwischen 15 Jahre zurück. 2005 erhielt er den Q-rouge, den Designerpreis für Handwerksqualität für die Komplettgestaltung einer Facharztpraxis in Dinslaken. Von seinem Barhocker war er so überzeugt, dass er es wagen wollte, sich um den German Design Award zu bewerben, der vom Rat für Formgebung vergeben wird. Er reichte die notwendigen Unterlagen ein und erfuhr bereits kurze Zeit später, dass er nominiert worden ist. Daraufhin schickte er ein Exemplar des Barhockers nach Frankfurt. Dort wurde Linea 3 von einer Jury unter die Lupe genommen und überzeugte die Experten. In einem Schreiben wurde dem Dinslakener mitgeteilt, dass er zu den Preisträgern 2020 gehört. „Der German Design Award zählt zu den renommiertesten Design-Wettbewerben weltweit und genießt weit über Fachkreise hinaus hohes Ansehen. Wer sich hier gegen die hochkarätige Konkurrenz durchsetzt, hat erfolgreich beweisen, zu den Besten zu gehören“, steht in dem Schreiben, in dem der Rat für Formgebung Thomas Westermann zu dessen Auszeichnung gratuliert.