Kabarett im Dachstudio: Bissig und böse: Thomas Reis watscht Populisten ab

Dinslaken Thomas Reis gastierte drei Tage im Dachstudio mit „Das Deutsche reicht“

Zu Donald Trump, „dem Teufel mit den drei goldenen Haaren“, falle dann selbst ihm nichts mehr ein. Wobei „nichts“ im Falle von Thomas Reis immerhin noch so viele Bissigkeiten sind, dass ein Herr im Publikum besorgt fragte, ob der in Köln lebende Kabarettist keine Einreiseerlaubnis in die USA mehr bekommen wolle. „Ist ja nur einer“, wiegelte der Kabarettist ab. Aber von diesen „nur einer“ gibt es derzeit leider einige zu viel. Drei Tage lang watschte Thomas Reis im Dinslakener Dachstudio die Populisten dieser Welt in seinem aktuellen Programm „Das Deutsche reicht“ ab.