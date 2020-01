Kandidat Nummer drei für Dinslaken : Thomas Giezek (UBV) will Bürgermeister von Dinslaken werden

Dinslaken Thomas Giezek ist der Bürgermeisterkandidat der Wählergemeinschaft „Unabhängige Bürgervertretung“ (UBV) in Dinslaken. Am Wochenende kürten die Mitglieder ihn zum Anwärter auf den Chefsessel im Rathaus.

„Ich will eine Politik in Dinslaken, die sich am Gemeinwohl orientiert und nicht an parteipolitischen Interessen. Ich strebe ein breites Bündnis an, um Dinslaken gemeinsam bunter, lebenswerter und moderner zu machen“, teilt der 55-jährige Lokalpolitiker und Vorsitzende des Freibadvereins Hiesfeld selbst mit. Eines würde er sofort ändern, wenn er ins Amt gewählt würde, kündigt er an: „Die Aufgabenbereiche Kämmerei und Bauen müssen wieder getrennt und in verschiedene Hände gelegt werden. Mit anderen Worten: Wir brauchen einen Finanzexperten als Kämmerer und einen Baufachmann als Baudezernenten.“ Das ist ein Vorschlag, für den er sich der Unterstützung durch die Grünen sicher sein könnte: Diese hatten sich zuletzt im vergangenen Frühjahr dahingehend geäußert.