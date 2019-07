Freude beim BSV 1856 Walsum : Thilo Meyer erneut Schützenkönig in Alt-Walsum

Walsum Bereits zum zweiten Mal nach 2008 machte der 59-Jährige das Rennen. Seine Königin ist Paola Casu-Meyer.

Bei angenehmen Temperaturen fanden rund 350 Besucher den Weg zum Festplatz an der Kaiserstraße und beobachteten, wie Thilo Meyer bereits zum zweiten Mal nach 2008 den Rumpf mit gezieltem Schuss aus der Verankerung löste. Alles brach in Jubel aus, als der Holzvogel zu Boden sank und der neue König von seinen Schützenschwestern und Schützenbrüdern geherzt und auf den Schultern der Kameraden ins Festzelt getragen wurde. Er erwählte Ehefrau Paola Casu-Meyer als seine Königin. Thilo Meyer wohnt mit seiner Familie mitten in Alt-Walsum an der Nikolaus-Groß-Straße, ist als Meister im Gas- und Wasserinstallateurhandwerk im eigenen Betrieb tätig und seit elf Jahren Mitglied im BSV. „Ich glaub datt nicht“, kommentierte er seinen erneuten Triumph. Er hält sich damit alle Möglichkeiten offen, eines Tages auch noch Kaiser zu werden. Diesen Titel erhält ein dreifacher König im Verein.