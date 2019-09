Besuch vom 16. bis 20. September : Theatergruppe aus Agen kommt zu Besuch

Der Austausch zwischen Dinslaken und Agen ist lebendig: Eine Delegation aus Dinslaken wurde im vergangenen Jahr in Frankreich empfangen. Foto: Höpken

Dinslaken Im September bekommt Dinslaken für fünf Tage französischen Theaterbesuch aus der Partnerstadt Agen. Die „Compagnie de l’Escalier qui Monte“ hat „Isidore“, ein Stück ohne Worte für junge und ältere Menschen (ab 7 Jahren) im Gepäck.

Am Dienstag, 17. September, wird es um 18 Uhr im Dachstudio der Stadtbibliothek gespielt.

Die Idee zu der Aufführung in Dinslaken entstand im Rahmen eines Aufenthalts von Künstlern des Kulturkreises Dinslaken in Agen. Dort lernten sich die Kulturschaffenden kennen. Schnell war die Idee geboren, ein Theaterstück ohne Worte in Dinslaken zu zeigen.