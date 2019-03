Ringen um die Wahrheit: Schüler spielen Theater: „Die zwölf Geschworenen“

Dinslaken Die Theater-AG des Theodor-Heuss-Gymnasiums präsentierte das bekannte Justizdrama um Unschuld und Vorverurteilung.

Das Urteil muss einstimmig gefällt werden. Zu Beginn ist nur die achte Geschworene (Laura Volmering) überzeugt davon, dass der Junge seinen Vater nicht erstochen hat. Für alle anderen ist er schuldig. Doch nach und nach scheint der anfangs so klare Fall kompliziert zu werden: „Es passt alles so genau zusammen, dass ich Bedenken habe“, sagt die achte Geschworene vorsichtig. Sie argumentiert, dass zur Tatzeit ein Güterzug an der Wohnung vorbeigefahren ist, so dass der Nachbar den Jungen kaum gehört haben konnte.