Gemeinde Hünxe für eine Landesstraße : SPD fordert Tempo 30 für Tenderingsweg

Hünxe-Bruckhausen Fast 12.300 Fahrzeuge wurden bei einer dreitägigen Verkehrszählung, die nach Mitteilung der Hünxer SPD Mitte Juni stattfand, auf der Straße an den Baggerseen registriert. Etliche waren dort zu viel schnell unterwegs.

In den Zeiten des Feierabendverkehrs zwischen 15 und 17.30 Uhr seien dort durchschnittlich 360 Fahrzeuge hergefahren. „Ein Viertel hat die erlaubte Höchstgeschwindigkeit von 50 Stundenkilometern überschritten. Im Spitzenwert sogar weit über 100 Stundenkilometer“, so Braune weiter.

Fahrzeuge abgeschleppt Am Wochenende herrschte Hochbetrieb am großen Tenderingssee. Viele Menschen wollten zum Strandbad und parkten ihre Fahrzeuge, wo sie Platz fanden. Die Ordnungskräfte der Gemeinde schrieben Knöllchen und ließen etwa 20 Fahrzeuge abschleppen, berichtete Klaus Stratenwerth von der Gemeinde Hünxe.

Die Sozialdemokraten halten es deshalb „für dringend erforderlich“, die zulässige Höchstgeschwindigkeit auf Tenderingsweg und Schwarzer Weg auf 30 Stundenkilometer zu senken, „um die Gefahren für für Anwohner, aber auch für die Zweiradfahrer, die teilweise abenteuerlich überholt werden, nennenswert zu senken“, so Horst Meyer, der sich zudem für regelmäßige Geschwindigkeitskontrollen in diesem Bereich ausspricht.

Zahlen für eine aussagekräftige Vergleichsbasis erwartet Jan Scholte-Reh, Chef der SPD in Hünxe und Bruckhausener Ratsherr, von einer siebentägigen Verkehrszählung, die nach den Sommerferien stattfinden soll. Wünschenswert wäre es, wenn auch Nebenstraße wie Bruch- und Saatweg kontrolliert würden. „Gerade in der Schönwetterzeit kommt es regelmäßig zu dichtem Gedränge und falsch parkenden Autos. In ernsten Situationen kann das zu Behinderungen von Rettungskräften führen. Das Hünxer Ordnungsamt hat alle Hände voll zu tun, in dem es Knöllchen schreibt oder abschleppen lässt“, so Scholte-Reh.