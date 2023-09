Unsere Woche: Geschwindigkeitsreduzierung auf Hünxer Straße Einen Versuch ist es wert

Natürlich scheiden sich die Geister an der Frage, ob auf der Hünxer Straße in Lohberg ein Tempolimit von 30 oder 40 Stundenkilometer eingeführt werden oder ob es dort bei den jetzt gültigen 50 Stundenkilometern bleiben soll. Während die SPD-Fraktion sich für Tempo 30 auf dem Teilstück zwischen dem Kreisverkehr an der Feuerwache und dem Ortseingang von Hünxe ausspricht, hat die UBV sich für die Einführung einer Geschwindigkeitsbeschränkung auf 40 Stundenkilometer eingesetzt. In der Bevölkerung herrschen unterschiedliche Ansichten zu dieser Problematik. Sie reichen von der Meinung, es dort bei Tempo 50 zu belassen, bis zur Forderung einer Absenkung der Höchstgeschwindigkeit auf 30 Stundenkilometer und der Ausweisung von noch viel größeren Tempo-30-Bereichen im Stadtgebiet. Klar dürfte allen Beteiligten sein, dass eine Reduzierung der Höchstgeschwindigkeit auf der Hünxer Straße, egal ob auf 40 oder 30 Stundenkilometer, den dort herrschenden Verkehr nicht reduzieren wird.