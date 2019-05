Feuerwehreinsatz am Sonntag : Telefonmast drohte nach Unfall umzustürzen

Hünxe In gefährliche Schieflage geriet nach einem Unfall in Drevenack ein Telefonmast.

In Folge eines Verkehrsunfalls geriet am Sonntagmorgen auf dem Wachtenbrinker Weg in Hünxe ein Telefonmast in gefährliche Schieflage. Gegen 7.30 Uhr rückte die Feuerwehr Hünxe aus, um die Stelle abzusperren und dafür zu sorgen, dass der Mast nicht auf die Straße stürzt. Anschließend konnte die Einheit Drevenack wieder einrücken. Insgesamt dauerte der Feuerwehreinsatz eine Stunde.