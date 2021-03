Frau übergibt in Dinslaken Geld an der Haustür : Telefonbetrüger legen 87-Jährige rein

Frau übergibt in Dinslaken Geld an der Haustür

Trotz wiederholter Warnungen der Polizei fallen immer wieder ältere Menschen auf die Maschen abgezockter Betrüger herein. Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Dinslaken Erneut ist es Telefonbetrügern gelungen, eine Seniorin übers Ohr zu hauen. Am Freitag schlugen die Gauner an der Knappenstraße zu und betrogen eine 87-Jährige um einen fünfstelligen Eurobetrag.

Die Unbekannten gaben vor, dass der Sohn der Seniorin einen Verkehrsunfall verursacht habe und nur gegen Zahlung einer Kaution wieder frei käme. Gegen 13 Uhr übergab die Dinslakenerin an der Haustür den geforderten Bargeldbetrag an einen unbekannten Mann, der sich zu Fuß in Richung Lohbergstraße entfernte.