Verkehrsbehinderungen : Teilsperrung der Dammstraße

An der Dammstraße sind Erkundungsarbeiten notwendig (Symbolfoto).

Voerde-Götterswickerhamm Für Deichsanierung in Götterswickerhamm sind Erkundungsarbeiten notwendig.

Wie der Fachdienst Tiefbau der Stadt Voerde mitteilt, müssen vom 7. Oktober bis voraussichtlich zum 11. Oktober an der Dammstraße punktuelle wechselseitige Eingriffe im Gehwegbereich zur Erstellung der Kopflöcher erfolgen. In einem Bereich erfolgt eine Querung der Dammstraße durch einen Graben, hier wird der Verkehr durch eine Ampelanlage geregelt. Die weiteren Eingriffe im Gehwegbereich werden als Umfahrung ausgebildet, wie die Stadtverwaltung mitteilt. Fußgänger werden die Baustelle weiterhin passieren können, so dass auch die Erreichbarkeit der Kirche sowie der angrenzenden Gastronomie sichergestellt ist. Der Fachdienst Tiefbau bittet um Verständnis für unvermeidliche Beeinträchtigungen während der Bauzeit.