Reaktion auf Tecklenburg-Insolvenz „Zeitgleich mit Medien per Mail informiert“

Die Banner an den Bauzäunen werben um Vertrauen. „Auf Vertrauen bauen“, heißt es da. „Hier kaufen! – Bei Ihrem starken Partner vor Ort.“ Im Hintergrund sieht man Arbeiter mit gelbem Helm auf einem Baugerüst, ein Bagger schwenkt seinen Arm. Wer am Mittwoch in der Mittagszeit an der Tecklenburg-Baustelle Friedrichsfelder Straße in Voerde vorbeikam, der hätte es nicht ahnen können. Tecklenburg ist zahlungsunfähig. Das alteingesessene Unternehmen aus Straelen hat am Mittwochmorgen beim Amtsgericht Kleve einen Insolvenzantrag gestellt. Keine gute Nachricht für das Projekt in Voerde.