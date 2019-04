Eine Reise im Zeichen der Gewaltlosigkeit : Team von Friedensdorf International zu Besuch in Japan

Dinslaken Ein Friedensdorf-Team ist von einer siebentägigen Reise nach Japan zurückgekehrt. Friedensdorf-Leiter Thomas Jacobs besuchte gemeinsam mit Taeko Erwig Shishikura und Mara Peppmüller die Städte Tokio, Hiroshima und Nagasaki.

In Hiroshima standen der Besuch des Friedensmahnmals und eine Podiumsdiskussion im Fokus. Am Mahnmal in unmittelbarer Nähe der Atombombenkuppel legte das Friedensdorf-Team einen Blumenkranz und von den Friedensdorf-Kindern gefaltete Papierkraniche nieder. Der gefaltete Kranich ist ein Symbol der Friedensbewegung.

Bei der Podiumsdiskussion war der Artikel 9 der japanischen Verfassung ein wichtiges Thema. „Der Artikel 9 untersagt für alle Zeit Krieg und die Ausübung von Gewalt. Wir glauben, dass jedes Land diesen Friedensgrundsatz in seiner Verfassung haben sollte“, so Friedensdorf-Leiter Thomas Jacobs. In Nagasaki besuchten die Gäste die Peace Memorial Statue im Friedenspark, dann folgte ein Friedensforum in der Universität Nagasakis. „Besonders beeindruckt haben uns die vielen jungen Menschen, die das Friedensforum besucht haben und während der Podiumsdiskussion sehr interessierte Fragen gestellt haben“, so Thomas Jacobs.