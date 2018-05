Dinslaken : Taxi-Rufknopf und mehr Fahrradstellplätze

Dinslaken Viele Interessierte beim Tag der Städtebauförderung: Infobox am Bahnhof wurde gut genutzt.

Anlässlich des bundesweiten "Tags der Städtebauförderung" war die Stadt Dinslaken fünf Tage lang mit einer Infobox am Bahnhof präsent. Über 250 Menschen haben in dieser Zeit die Gelegenheit genutzt, um sich über die Maßnahmen zur Innenstadtentwicklung zu informieren. In diesem Zusammenhang nahm das Team der Dinslakener Stadtverwaltung auch Anregungen und Meinungen zur Neugestaltung des Bahnhofsplatzes entgegen. "Es hat uns sehr gefreut, dass so viele Menschen uns Rückmeldungen gegeben haben und mit uns ins Gespräch gekommen sind", sagte Corinna Schaade-Reske, Leiterin der Stabsstelle Stadtentwicklung, im Anschluss an die Veranstaltung.

Viele Ideen und Nachfragen kamen auf. Unter anderem thematisiert wurde die Möglichkeit eines Taxi-Rufknopfes im Bereich der Bushaltestellen.

Die Möglichkeit, auch in Zukunft im Bereich des Bahnhofes parken zu können, prägte die Gespräche thematisch genauso wie die Verbesserung der Fahrradstellplätze und der Wegeführung für Fußgängerinnen und Fußgänger. Die Stadtverwaltung sammelt auch weiterhin Ideen, aber auch Fragen zum Thema. Diese können per E-Mail an ankommen@dinslaken.de gesendet werden.



Grundsätzlich hat die Stadtverwaltung auch in den Gesprächen an der Infobox betont, dass es - entgegen anders lautender Behauptungen - keine endgültigen Pläne zur Gestaltung des Areals gibt, sondern dass es konkrete und bereits öffentlich präsentierte Ideen gibt, deren Umsetzbarkeit aber zunächst erst einmal sorgfältig überprüft werden muss. Für den Planungsprozess waren und sind von Anfang an auch Bürgerbeteiligungen vorgesehen.

Bereits zum vierten Mal fand der bundesweite "Tag der Städtebauförderung" statt.

In Lohberg, im Blumenviertel und in der Innenstadt konnte mit Hilfe von Städtebaufördermitteln in den vergangenen zehn Jahren eine deutliche Aufwertung der Quartiere erzielt werden.

(RP)