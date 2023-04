Tarifabschluss im Öffentlichen Dienst „Signifikante Erhöhung der städtischen Erträge notwendig“

Voerde/Hünxe · Der Tarifabschluss im öffentlichen Dienst wird teuer für die Kommunen. So viel ist klar. Wie man in Voerde und Hünxe damit umgeht und was auf die Bürger zukommt.

27.04.2023, 13:24 Uhr

Das Rathaus in Voerde: Wie teuer der Tarifabschluss für die Stadt wird, hat man errechnet. Die Frage ist, wie man die Mehrausgaben kompensiert. Foto: Heinz Schild Foto: Heinz Schild

Von Frieder Bluhm

Inflationsausgleich, Sockelbetrag, Tariferhöhung – die Tarifeinigung im öffentlichen Dienst trifft Bund, vor allem aber die Kommunen. Wie kommt die Stadt Voerde, wie die Gemeinde Hünxe damit zurecht? Und muss die Zeche am Ende der Bürger bezahlen?