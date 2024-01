Kostenfreier Service Abfuhr der Tannenbäume startet nach dem Dreikönigsfest

In Dinslaken geht es mit der Abholung der Weihnachtsbäume am Montag, 8. Januar, los, sie dauert bis Freitag, 12. Januar, an. Der Baum ist am selben Platz abzulegen, an dem sonst die Mülltonnen zur Abfuhr bereitstehen. Eingesammelt werden die Bäume von Mitarbeitern des Din-Service. Zur Abfuhr eingesetzt werden Müllwagen, ein Lkw sowie ein Lastwagen mit Häcksler. Die Abholungstermine: Montag, 8. Januar, Bezirke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 27, 28, 29, 30, 31, 32; Dienstag, 9. Januar, Bezirke 7, 8, 9, 10, 11, 12, 33, 34, 35, 36, 37, 38; Mittwoch, 10. Januar, Bezirke 13, 14, 15, 16, 17, 18, 39, 40, 41, 42, 43, 44; Donnerstag, 11. Januar, Bezirke 19, 20, 21, 22, 23, 24, 45, 46, 47, 48, 49, 50; Freitag, 12. Januar, Bezirke 25 und 26. Wer sich noch nicht von seinem Weihnachtsbaum trennen und ihn länger stehen lassen möchte, hat die Möglichkeit, ihn nach den Abfuhrterminen am städtischen Wertstoffhof an der Krengelstraße 109 abzugeben.