Mit Gullideckel Tür zertrümmert : Raubüberfall: Täter schlägt Frau mit Hammer

Voerde Nächtlicher Raubüberfall: Die Tür einer Tankstelle in Voerde zertrümmerte der Täter mit einem Gullydeckel, die Angestellte schlug er mit einem Hammer auf den Arm.

Mit einem Gullydeckel hat sich am Montag gegen 3.15 Uhr ein Unbekannter Zutritt zu einer Tankstelle an der Bahnhofstraße in Voerde verschafft. Der Mann zertrümmerte die Schiebetür und bedrohte die 48-jährige Mitarbeiterin im Verkaufsraum mit einem Hammer. Er forderte die Frau auf, ihm das Bargeld aus der Kasse zugeben. Um seiner Forderung Nachdruck zu verleihen, schlug er mit dem Hammer auf die Theke und einmal auf den Oberarm der Mitarbeiterin. Die Frau stopfte das Geld in einen Beutel, den der Räuber mitgebracht hatte. Der Mann flüchtete zu Fuß in unbekannte Richtung. Der Mann ist 20 bis 25 Jahre alt, etwa 1,75 Meter groß und trug dunkle Kleidung. Hinweise nimmt die Polizei in Voerde entegen, Telefon 02855 9638-0.