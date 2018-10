Talkshow mit Roland Donner in Dinslaken

Dinslaken Außerdem lädt Roland Donner den Comedian Mathias Seling in seine Show ein.

Zum vierten Mal in diesem Jahr startet am Samstag, 10. November, „Der Donner-Talk“. Das Motto: „Menschen, die man kennenlernen muss.“ Frauen und Männer, die interessante und ungewöhnliche Berufe, Hobbys oder Berufungen haben, erzählen und performen gemeinsam mit dem Kabarettisten und Moderator Roland Donner im kleinen Saal des Weinrestaurant „Zur alten Apotheke“, an der Duisburger Straße 51.

Gleichzeitig, oder eher nacheinander, wird sie aber auch als „Laura del Conte“ musikalisch überraschen. Denn nach zweieinhalbjähriger Gesangausbildung für Klassik und Pop und späterem Bandprojekt „The All Stars“ (Studiomusiker von Tabaluga) wurde sie im Profi-Italo-Pop-Bereich durch einen Zufall entdeckt. Fast wäre sie gar nicht zu diesem Casting Termin erschienen.Warum, wieso und weshalb wird Sabine Goßen an diesem Abend in Wort und Gesang erklären.

Auch werden wie üblich beim „DDT“ viele Fotos und Bilder an die Bühnenwand projiziert. Etwa von Laura del Conte nach Auftritten bei Popkonzerten auf großen und kleinen Bühnen, auch in Opernhäusern und Theatern. Dass die geborene Dinslakenerin als englischsprachige Songtexterin offensichtlich so gut ankommt, mit Eigenkompositionen in England gelistet wurde und in Kanada in allen Radiostationen anlief, weiß leider kaum jemand in dieser Region.