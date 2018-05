Dinslaken : Tag der offenen Tür in zwei Seniorenheimen

Dinslaken Im Rahmen des internationalen Tages der Pflege, der diesmal unter dem Motto "Gute Pflege jetzt!" steht, öffnen das Altenheim Sankt Barbara und das Elisabeth Groß Haus in Walsum ihre Pforten. Am Samstag, 12. Mai, werden in der Zeit von 14 bis 17 Uhr in den beiden Häusern an der Josefstraße Informationen rund um das Thema Pflege weitergegeben. Gute und hoch qualifizierte Pflege ist trotz schwerer Rahmenbedingungen möglich, so die Veranstalter.

Sie wollen darauf aufmerksam machen, wie engagiert und fürsorglich Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in ihrem Beruf sind und wie vielfältig Pflege- und Betreuungsleistungen sind. Gleichzeitig kann man sich von den Häusern selbst und der dortigen Wohnqualität überzeugen. Geöffnet sind das Altenheim Sankt Barbara an der Josefstraße 5 sowie das Elisabeth Groß Haus an der Josefstraße 15.

(RP)