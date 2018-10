Täter bei Einbruch in Dinslaken gestört

Haustür aufgehebelt : Hausbewohner stört Einbrecher: Täter fliehen

Dinslaken Geflüchtet sind zwei Männer, die am Mittwoch, gegen 13 Uhr in eine Wohnung an der Schillerstraße einbrechen wollten. Die Eingangstür des Mehrfamilienhauses hatten sie aufgehebelt. Während einer der Männer dort wartete, begab sich der zweite in die oberen Etagen.

