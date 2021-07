Auf dem Gelände der Trabrennbahn : Salto Mortale im Auto – Action-Show mit Monstertrucks kommt nach Dinslaken

Dinslaken Fliegende Autos, qualmende Reifen, Monstertrucks und jede Menge verbeultes Blech: Am 11. Juli wollen Gino Winter und seine Stuntmen auf dem Gelände der Trabrennbahn den Asphalt zum Kochen bringen.

Motorräder, Quads, Autos und Monstertrucks mit riesigen Reifen: Die „Super Monster Action Show“ gastiert wieder in Dinslaken. Dazu gehören Fahrzeuge wie aus dem Comic, Motorrad-Weitsprünge, spektakuläre Zusammenstöße und andere Kunststücke mit Autos. Die Mitglieder des Stuntmen-Teams durchqueren brennende Holzwände und vollführen einen Salto Mortale auf Rädern. Frontale Zusammenstöße werden da inszeniert, und Menschen rollen über Autos hinweg und lassen sich „überfahren“. Ganz so wie im Actionfilm.

Seit rund 25 Jahren besucht die Show Dinslaken jährlich. Wobei es zuletzt coronabedingt eine Zwangspause gab: „Wir standen jetzt zwei Jahre still“, sagt Timo Bergmann, ein Sprecher der Gruppe. Die jetzt anstehenden Auftritte sollen dafür aber umso spektakulärer werden. „Wir haben praktisch zwei Shows zusammengelegt“, erklärt Bergmann. Ein Team, das ansonsten eigentlich in Schweden unterwegs wäre, kann die Tour dorthin in der Zeit der Pandemie nicht unternehmen. Also habe man aus zwei Programmen ein großes gemacht, mit neuen Attraktionen. „Was wir zum Beispiel noch nie in Dinslaken hatten, ist das Feuerauto, das komplett brennt“, stellt Bergmann in Aussicht. Nur kurz, versichert er. Aber das sei trotzdem beeindruckend. Außerdem rollen diesmal vier riesige Monstertrucks in die Arena, nicht wie sonst zwei.