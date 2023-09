Aufwendige Suchakion Betrunkener springt in den Rhein und schwimmt in der Dunkelheit davon

Voerde · Ein Hubschrauber, Boote, Polizei und DLRG waren am Sonntagabend am Rhein bei Voerde an einer groß angelegten Suchaktion beteiligt. Grund war ein betrunkener 39-Jähriger, der vor Zeugen in den Rhein gesprungen und in der Dunkelheit davongeschwommen war. Wie die Suche endete.

18.09.2023, 11:19 Uhr

Die Polizei leitete eine aufwendige Suchaktion ein (Symbolbild) Foto: dpa/Rolf Vennenbernd

Am Sonntag gegen 20.10 Uhr meldeten sich Zeugen über Notruf bei der Polizei, weil ein 39-jähriger Voerder trotz starker Alkoholisierung versuchte, zunächst mit einem Trekker und dann mit einem Auto wegzufahren. Dies konnte durch Zeugen verhindert werden. Der 39-Jährige sprang daraufhin in den Rhein und schwamm in der beginnenden Dunkelheit davon. Die Polizei leitete sofort Suchmaßnahmen ein, bei denen neben einem Hubschrauber auch Boote der Wasserschutzpolizei Duisburg und der DLRG Dinslaken zum Einsatz kamen. Eine Streifenwagenbesatzung traf den 39-Jährigen schließlich zu Fuß auf der Schlossstraße an. Nach einem Gespräch mit einem Arzt wurde der Mann zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

(RP)