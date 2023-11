In Dinslaken, Moers, Schermbeck und Voerde wurden insgesamt vier Fahrzeuge durch umgestürzte Bäume beschädigt. Hierbei entstanden lediglich Sachschäden. In Sonsbeck und Xanten beschädigten umgestürzte Bäume Telefonleitungen. Ein Fahrradfahrer in Voerde zog sich durch einen herunterfallenden Ast eine Kopfplatzwunde zu.