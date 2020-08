19-jährige aus Hünxe leicht verletzt : Baum stürzt auf fahrendes Auto einer Feuerwehrfrau

Hünxe Die Fahrerin des Pkw wurde mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht, das sie nach ambulanter Behandlung verlassen konnte.

Eine 19-jährige Frau aus Hünxe ist am Mittwochmorgen durch einen umgestürzten Baum leicht verletzt worden. Der Baum war auf die Motorhaube ihres Autos gefallen, wie die Polizei berichtete. Die Hünxerin befuhr gegen 6 Uhr den Gansenbergweg, nachdem sie als Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr der Gemeinde Hünxe eine Einsatzmeldung bekommen hatte. Daraufhin machte sie sich mit ihrem Wagen auf den Weg zur Feuerwache. Auf dem Gansenbergweg fiel dann der Baum wegen des Sturms auf das fahrende Auto der Frau, die dadurch leicht verletzt wurde. Mit einem Rettungswagen wurde sie in ein Krankenhaus gebracht, das sie nach ambulanter Behandlung wieder verlassen konnte.

Bei dem Einsatz, an dem die 19-Jährige ursprünglich teilnehmen wollte, handelte es sich nach Aussage der Polizei um einen Brandalarm an der Lise-Meitner-Straße in Bucholtwelmen. Kurze Zeit nach dem Unfall mit dem Baum stellte sich allerdings heraus, dass es ein Fehlalarm gewesen war, so die Polizei weiter.