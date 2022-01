Klinischer Alltag und praktische Erfahrung : Studierende lernen am St. Vinzenz-Hospital in Dinslaken

Studierende lernen am St. Vinzenz-Hospital in Dinslaken

Das St.-Vinzenz-Hospital ist Akademisches Lehrkrankenhaus. Fünf Medizinstudenten sind in Dinslaken im Januar in ihre klinische Ausbildung gestartet. Sie kommen vom Campus „Science City“ in Hamburg-Bahrenfeld, wo die rumänische staatliche Universität für Medizin in Targa Mures ein Medizinstudium anbietet. „Das dortige Studienprogramm Humanmedizin vereint Forschung, Lehre und Praxis und bietet den Studierenden eine internationale Ausbildung, die vollständig in Deutschland stattfindet und europaweit anerkannt ist“, fasst das Vinzenz-Hospital zusammen.