Tipps der Verbraucherzentrale Stromsparen in den Sommerferien – so geht‘s

Nur noch wenige Tage, dann starten in Nordrhein-Westfalen die Sommerferien. „Bevor es in den Urlaub geht, lassen sich einfache Maßnahmen in Wohnung und Haus umsetzen, um während der Reisezeit zu Hause Energiekosten zu sparen“, sagt Dirk Schwammborn, Energieberater der Verbraucherzentrale NRW in Dinslaken. Dazu gibt der Diplom-Ingenieur sechs Tipps, wo und wie das in den eigenen vier Wänden möglich ist.