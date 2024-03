Gefährliche Körperverletzung Betrunkener Berufskraftfahrer schlägt Kollegen im Streit nieder

Zu einem handfesten Strei zwischen zwei betrunkenen Berufskraftfahrern kam es am vergangenen Sonntag im Gewerbegebiet Bucholtwelmen. Im Verlauf der Auseinandersetzung schlug ein 60-jähriger Mann seinem 56 Jahre alten Kontrahenten mit der Faust ins Gesicht. Anschließend trat er den am Boden liegenden 56-Jährigen gegen den Kopf, wie die Polizei mitteilt. Das Opfer musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht und dort ambulant behandelt werden. Den 60-Jährigen nahmen die eingesetzten Polizisten mit zur Wache nach Dinslaken. Hier entnahm ihm ein Arzt eine Blutprobe. Im Anschluss blieb er in Polizeigewahrsam. Den Schläger erwartet nun ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung.