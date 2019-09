CO2 und Umweltschäden : Streit um Elektro-Autos in der Dinslakener Politik

Ein Auto an einer Elektroladestation (Symbolbild). Foto: dpa/Edith Geuppert

Beim Thema E-Mobilität prallen Anschauungen aufeinander. Der Dinslakener FDP-Stadtverband stellt die Sinnhaftigkeit von Elektroautos wie berichtet infrage und hat das nun erneut bekräftigt. Dabei schießt der Stadtverbandsvorsitzende Gerald Schädlich gegen die Politik der Grünen.

Es seien „Zweifel angebracht“ an den Umweltvorteilen von Elektroautos, meint Schädlich. Dass die Fahrzeuge die Energiewende mitmachen – also CO 2 -neutral betankt werden, wenn der Strom dafür CO 2 -neutral produziert wird – lässt er nicht gelten. Er sehe „noch keine Änderung des Strommixes in Deutschland zugunsten der erneuerbaren Energien“, stellte er fest. Auch, weil Beispielsweise der Bau von Windkraftanlagen von „Bürgerinitiativen mit Unterstützung der Grünen“ verhinderte werde. Außerdem: Wenn man künftige Entwicklungen beim Strom einrechne, dann müsse man auch künftige Entwicklungen bei Verbrennungsmotoren und Treibstoffen berücksichtigen.

Außerdem hapert es seiner Meinung nach bei der Infrastruktur. Schnellladestationen, führt er aus, „benötigen Hochspannung und aufwändige und damit teure Gleichrichter. An beiden fehlt es auch in Dinslaken.“ Ein Problem seien auch fehlende Stromtrassen. Sein Urteil: „Wir sind von einer Energiewende hin zum Elektroauto noch meilenweit entfernt, und das ist vielleicht auch gut so. Wir brauchen nämlich helle Köpfe, die die Herausforderungen einer möglichst schadstofffreien Industriegesellschaft bewältigen.“ Die Politik der Grünen sei „eher darauf ausgerichtet diese Industriegesellschaft komplett abzuschaffen“.

Unterdessen zeigt sich Mirko Perkovic von der „Liberalen Mitte“ (Limit) nach eigener Aussage „verwundert“ über die Positionen der FDP. Er sprach von „Mythen“. Reinhard Claves von den Liberalen hatte wie berichtet die CO 2 -Emissionen und weitere Umweltprobleme, die schon durch die Produktion von Elektroautos entstehen, ins Feld geführt. Perkovic hält der FDP vor, sich auf falsche, fehlinterpretierte und veraltete Zahlen zu verlassen, und verweist auf Ergebnisse des Umweltbundesamtes.

Bei der Rohstoffgewinnung wiederum tue sich viel, so Perkovic. „Schon in einigen Jahren dürften die allermeisten Lithium-Ionen-Zellen so weit ausgebaut sein, dass die wichtigen Rohstoffe ausreichend verfügbar sind“, blickt er voraus. „Etwas später werden die ersten gebrauchten Akkus dann recycelt werden, was ebenfalls zur Entspannung auf den Rohstoffmärklten beitragen wird.“

(szf)